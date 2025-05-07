業主急套現！尖沙咀新裝私樓三房428萬劈價推拍　送天台呎價僅9千

市況波動，部分業主急於放售單位套現，以「折讓價」推出拍賣場。尖沙咀舊樓瓊林閣一伙三房單位早前開價480萬元推出拍賣，由於單位未能成功售出，業主最新再減至428萬元推拍，呎價9,048元，低估價29%。



忠誠拍賣表示，上述單位為山林道22至26號瓊林閣14樓A室，實用面積473平方呎，三房間隔連473平方呎私人天台。據悉，業主有意出售單位套現，早前曾開價480萬元推出拍賣，因未能成交，業主最新減至428萬元重新推拍，累減52萬元或11%，折合呎價9,048元。

單位目前銀行估值為599萬元，按最新開拍價計算，低估價約29%。

↓↓瓊林閣14樓A室↓↓

單位附連473平方呎私人天台。

+ 8

去年斥10多萬翻新、原租客月租16000元

代理指，雖然大廈樓齡較高，但單位裝修新淨，業主去年曾斥10多萬元重新將單位翻新。另外，單位上手租客的租約為每月16,000元，在該租約完結後，曾有其他租客以月租18,000元洽租單位。按該月租及開拍價計算，租金回報可達5厘。

業主早於2006年以187萬元購入單位，持貨19年，最新開拍價較買入價高出1.3倍。