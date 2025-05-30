拆息軟租金硬 投資客390萬買粉嶺中心兩房 料享3.8厘租金回報
撰文：李煥好
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拆息回落，而租金持續高企，吸引投資者入市。粉嶺中心一伙兩房單位獲投資者垂青，新近以390萬元沽出，呎價10,598元。以單位市值租金約12,500元計，買家料享租金回報約3.8厘。
中原地產經理周志華表示，上述成交單位為粉嶺中心D座中層04室，實用面積368平方呎，採兩房間隔。據瞭解，業主原開價約410萬元，日前議價後以390萬元獲承接，實用面積平均呎價10,598元。
↓↓粉嶺中心D座中層04室↓↓
投資者覷準低稅盤 料回報3.8厘
代理透露，新買家為投資者，見單位環境舒適，樓價亦於400萬元以內，僅需繳納100元從價印花稅，符合其置業預算，即購入單位作收租之用。若以單位市值租金約12,500元計算，料可享約3.8厘租金回報。
持貨17年帳賺262萬
至於，原業主於2008年以128萬元購入上址，持貨17年，現轉手帳面獲利262萬元離場，單位期內升值兩倍。周志華補充，粉嶺上水區本月暫錄約64宗二手成交，對比上月同期跌約一成，粉嶺中心本月暫錄約5宗成交。
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