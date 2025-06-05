紀惠湯文亮3900萬賣中環地舖　上月蝕3400萬腰斬價沽同一條街地舖

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近月連環放售旗下豪宅及商業資產，最新以3,900萬元沽出中環租庇利街地舖，呎價35,262元，目前由越南餐廳鳴越以月租11.4萬元租用，租金回報料3.5厘。



由越南餐廳11.4萬租用 租金回報3.5厘

市場消息指，是次成交為中環租庇利街9至11號地下B號舖，面積約1,106平方呎，新近以3,900萬元沽出，呎價35,262元。據知，該舖目前越南餐廳鳴越以11.4萬元租用，以是次成交價計，租金回報料為3.5厘。

紀惠集團行政總裁湯文亮。

2010年1.628億購庇利街兩舖、暫沽一舖

至於，舖位原業主為建懋有限公司（CHAMP CONCEPT LIMITED），在2010年擲1.628億元買入上述地舖，以及毗鄰租庇利街12號萬安商業大廈地下A、B舖連閣樓，其公司股東及董事包括紀惠集團主席廖湯慧靄。

不過今次紀惠集團暫時只沽出租庇利街9至11號地下B號舖，而萬安商業大廈的3,060平方呎地舖及1,286平方呎閣樓則仍未沽出。

租庇利街9至11號地下B號舖、目前由越南餐廳以11.4萬租用。

紀惠集團主席廖湯慧靄（左六）

上月「蝕讓價」3880萬沽同一條街地舖

翻查資料，由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，在港持有多項貴重資產，並且甚少出售。不過，集團於去年起開始劈價推出物業放售，亦出現蝕讓個案。

當中在上月以「蝕讓價」3,880萬元沽出中環租庇利街一個面向中環街市的地舖，呎價約2.52萬元。紀惠集團在2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半。另以2,880萬元沽出跑馬地景光街28至30號地舖，較2008年8月買入價4,600萬元，帳面貶值約1,720萬元或37%。