區內客1.28萬租新屯門中心兩房　一做法令業主「爽手」減租兩百

暑假租務旺季即至，有精明租客搶租心水盤。屯門新屯門中心一伙兩房單位獲同區租客垂青，不僅「即睇即租」，更願意簽訂兩年死約。業主見此即減價200元，終以每月1.28萬元租出，料業主可享高達4厘的租金回報。



同區租客「即睇即租」 更願意簽訂兩年死約

祥益地產區域董事邱家邦表示，上述租賃單位為1座高層C室，實用面積462呎。據悉，租客為區內客，考慮到熟悉區內環境，毋須重新適應，加上單位附設雅緻裝修，睇樓後即決定承租。由於租客願意簽訂兩年「死約」，業主亦願意讓步200元，單位最終以月租1.28萬元租出，呎租約27.7元。

邱家邦續指，如以同類型單位銀行估值約387萬元作計算，該單位的租金回報率高達4厘。