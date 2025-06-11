四太梁安琪旗下屯門尚岸首錄成交　四房2390萬招標沽　呎價1.5萬

賭王「四太」梁安琪旗下的尚嘉控股旗下屯門青霞里8號項目尚岸，最新錄得項目首宗成交，一伙四房單位以2,390萬元招標沽出，呎價14,994元。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為2座12樓D室，實用面積1,594平方呎，四房一套間隔。單位最新以2,390萬元沽出，折合呎價14,994元。據悉，買家可獲發展商提供的樓價4%現金回贈，涉及約95.6萬元。

尚嘉控股2016年14.億投地、每呎地價6800元

資料顯示，尚嘉控股於2016年14.01億元投得地皮，以可建樓面約20.6萬平方呎計，每平方呎樓面地價6,800元，比當時市場估值高出七成。尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元當時回應查詢時稱，項目總投資額料逾30億元，擬建高檔低密度豪宅。

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