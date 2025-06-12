方便子女在港讀書及往來中港　內地客950萬平執朗城滙三房蝕讓貨

二手市場疲弱，有內地客趁機入市。最新有內地客為方便子女在港讀書及往來中港兩地，決定擲950萬元買元朗朗城滙三房自用，呎價12,684元。上手至今5年轉手帳蝕逾兩成離場。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為朗城滙2座中層H室，實用面積749平方呎，屬三房間隔，外望開揚景，單位以長形開則，內櫳闊落。

至於，原業主最初以約968萬元叫價放盤，經議價約18萬元後，新近以950萬元沽出，呎價12,684元。至於，新買家為內地客，為方便子女在港讀書及往來中港兩地，決定議價入市自住。

↓↓朗城滙一個2座中層H室↓↓

高銀行估價逾4.2%

參考同類成交單位為2座中層H室，實用面積相同，於2024年中以933萬元沽出，即是次成交單位較一年前賣貴17萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為912萬元，即最新成交價較估價高4.2%。

持貨5年輸逾兩成

至於，原業主於2020年7月以約1,199.47萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓249.47萬元，單位期內貶值約20.8%。

外望開揚夜景。（代理提供）