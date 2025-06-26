大昌鴨脷洲豪宅璟南VELE涉38伙　短期上樓書、料下季招標推售

豪宅市場又推新項目。大昌集團（0088）發展的鴨脷洲海旁道18號項目，今日（26日）正式命名為璟南VELE，全盤提供38伙，均為四房海景大單位，預計落成日期2025年12月31日。發展商表示，部署短期內上樓書，將下季以招標形式開售。



大昌地產有限公司營業部主管周俊豪表示，項目全盤38伙，全數為四房海景大單位，標準樓層一梯兩戶。項目設6伙特色單位，包括4伙平層大宅，實用面積近2,700平方呎，屬四房三套戶型。以及2伙頂層復式單位，實用面積近3,700平方呎，採四房四套間隔。值得留意，項目亦包括77個停車位，每戶標配雙車位。

投資額逾20億 料下季招標推售

周俊豪透露，項目關鍵日期今年12月31日，為極短樓花期的項目，料九月底前可獲批入伙紙，而投資額則超過20億元。項目部署短期上樓書，將以招標形式推售，定價參考黃竹坑站及啟德新盤大單位，預期今年第三季開售。周俊豪續指，觀乎近期市場氣氛炙熱，樓市成交加快，而價格亦理想，故對後市充滿信心。

大昌集團2020年13.32億奪地

該項目地皮由大昌集團於2020年5月以13.32億元擊敗18家財團奪得，每方呎樓面地價15,097元。據資料指，該地皮地盤面積約為1.21萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最低樓面面積約為5.3萬平方呎。作私人住宅用途的最高樓面面積可達約8.83平方呎。