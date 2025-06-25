北角富澤花園三房劈價17%、720萬沽出　業主蝕278萬破屋苑紀錄

樓價連年下跌，部分早年高價入市的買家需蝕讓離場。北角炮台山道富澤花園一伙原則三房單位叫價870萬元，新近劈價17%，以720萬元沽出單位，呎價約11,077元。原業主於5年前高價買入，期間帳蝕278萬元或28%，為屋苑近年蝕讓幅度最大的成交。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為富澤花園富威閣低層H室，實用面積約650平方呎，原則屬三房間隔，但現已改為兩房間隔，向東北面眺望樓景。據悉，業主原叫價870萬元，其後大幅減價150萬元，減幅達17%，單位最終成交價720萬元，實用呎價約11,077元。

低估價最多3.7% 五年帳蝕278萬元

另據網上銀行對該物業進行估價，恒生網上估價為730萬元，而中銀網上估價為748萬元，即上述單位的最新成交價較估價少約1.4%至3.7%。

翻查成交資料，業主於2020年8月以998萬元高價購入，持貨五年帳面大幅損失278萬元，期間顯著跌價28%，成為屋苑近年蝕讓幅度最大的成交。