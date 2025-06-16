元朗世宙兩房戶555萬沽 持貨10年帳面僅升值7%
撰文：李健民
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樓市由高位回落，個別新界單位就算持貨10年也未錄得明顯升幅。元朗世宙一伙兩房單位最近以555萬元成交，持貨10年最終僅賺約37.3萬元，帳面升值近7%。
中層單位採兩房設計 原叫價560萬
美聯物業分行助理區域經理張國成表示，該宗成交為世宙2座中層E室單位，實用面積431平方呎，兩房設計。原業主曾叫價560萬元，但經過多次議價後，終以555萬元沽出。原業主在2015年以517.7萬元購入上述單位，持貨10年易手後，單位帳面獲利約37.3萬元，平均實用呎價約12,877元，獲利達7.2%。
張國成表示，世宙本月暫錄6宗的買賣成交，在拆息回落，加上現時租金持續上漲下，現時的市況較吸引投資客入市。
區內仍有蝕讓價單位 帳面跌幅達16%
雖然現時樓市具一定投資升值潛力，但區內仍有不少帳面蝕讓的案例。根據資料，世宙1座高層C室單位的跌幅最大，該實用面積429平方呎的兩房單位，於近期以545萬元成交，實用呎價爲13,169元，帳面跌幅約16%。
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