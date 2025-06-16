黃竹坑滶晨提價2%加推52伙　周五次輪價單再賣100伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，再度提價加推新一張4號價單，提供52伙，折實平均呎價22,405元，入場費1,024.4萬元起。



該盤同時公佈新一張銷售安排，落實於周五次輪價單發售100伙，該批單位折實平均呎價21,686元，總值約11億元。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶晨以價單及招標形式，全盤暫沽186伙，套現38億元，共錄32組大手客，平均成交呎價近2.9萬元。

滶晨今再加推52伙，輕微提價2%，加推單位包括50伙2房戶、2伙3房戶，實用面積介乎476至860平方呎，價單定價1,280.6萬至3,063.8萬元，價單呎價26,171至35,626元，折實售價1,024.4萬至2,451萬元，折實呎價20,937至28,500元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）。

次輪價單銷售單位折實均價21,686元

發展商同時公佈新一輪銷售安排，將於周五次輪以價單銷售100伙，另設57伙招標發售。次輪價單單位包括94伙2房戶 、4伙3房戶、2伙4房戶，實用面積476至1,261平方呎，價單定價1,137.4萬至 4,376.8萬元，價單呎價23,845 至 34,815元，折實售價909.9萬至3,501.4萬元，折實呎價19,075 至 27,852元。

次輪價單銷售的單位，該批單位折實平均呎價21,686元，總值約11億元。當中36伙折實售價低於1,000萬元，15伙折實呎價低於2萬元。

↓↓滶晨首輪價單銷售情況↓↓