元朗殘裝舊樓短炒大賺！保安樓三房241萬沽　持貨四個月實賺37萬

二手市場交投回暖，市場錄得短炒獲利個案。元朗保安樓一伙三房單位最新以241.8萬元沽出。原業主於今年2月底買入，最終持貨4個月後成功帳賺41.8萬元。扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家實賺約37.4萬元離場。



美聯物業區域經理翟安暉表示，是次成交單位為元朗保安樓中層C室，實用面積425平方呎，採三房兩廳間隔。據悉，單位叫價280萬元，近期獲用家垂青，雙方議價後以241.8萬元沽出，呎價5,689元，減幅約13.6%。

據放盤相片可見，單位內櫳裝修殘舊，部分牆身位置發黑，廚房天花板批蕩剝落。

↓↓保安樓中層C室↓↓

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持貨僅四個月 短炒實際賺約37.4萬元

代理透露，原業主於今年2月底以200萬元買入單位，持貨4個月。現轉手帳面獲利41.8萬元，單位期間升值約20.9%。如扣除包括代理佣金4.42萬元及100元印花稅等費用，料實際賺約37.4萬元。