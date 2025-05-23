短炒失敗半年輸6.5萬　嘉湖山莊三房套獲退休客Full Pay510萬入市

市場屢錄短炒失敗個案。天水圍嘉湖山莊一伙三房套單位，最新獲退休客Full Pay以510萬元入市。原業主於去年12月買入，持貨不足半年轉手帳面升值15萬元，惟扣使費料實際倒輸約6.5萬元。



祥益地產高級分行經理謝利官表示，是次成交為天水圍嘉湖山莊樂湖居4座高層A室，實用面積636平方呎，三房套間隔，單位新近以510萬元沽出，呎價為8,019元。

天水圍嘉湖山莊。

鄰近家人住所 Full Pay入市

至於，新買家為區外退休人士，因見屋苑鄰近家人住所，加上鍾情天水圍區綠化度高，環境舒適，加上屋苑附設會所及配套齊全，適合退休生活，遂便決定以Full Pay購入上址作自住之用。

據知，原業主為投資者，在2024年12月以約495萬購入單位，即持貨不足半年，是次轉手帳面獲利約15萬元，單位期內升值3%。如扣除包括代理佣金10萬元及11.47萬元稅務等費用，料實際倒輸約6.5萬元。