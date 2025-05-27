代理「夾錢」短炒沙田中心兩房 半年帳賺80萬 分完有幾錢剩？
撰文：李明珠
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二手樓市交投轉活，部分投資者出動尋找短炒機會。沙田中心一伙兩房單位最新以420萬元沽出，呎價14,583元，高估價近1成。原業主於半年前買入單位，帳面大幅獲利82萬元離場，升幅近兩成半。不過由於單位由數名地產代理投資者合資買入，估計扣除使費後每名業主實際利潤較少。
市場消息透露，該單位為沙田中心海寧大廈（B座）低層A室，實用面積288平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價450萬元放盤，今日獲新買家議價後以420萬元易手，減價30萬元或7%，折合呎價14,583元。
中銀網上銀行估價顯示，單位估值為386萬元，即最新成交價較銀行估價高出約9%，屬理想水平。
數名區內地產代理合資入市、曾斥40萬至50萬翻新
據悉，上述單位由數名熟悉區內的地產代理一同合資買入，去年購入單位時，單位的內籠裝修較殘舊，故當時的造價是低於市價。直至他們購入單位後，將單位進行全屋翻新，估計當時裝修費用花費約40萬至50萬元。
扣使費後實際平分30萬
投資者們於去年10月中以約338萬元低市價購入單位，至今持貨約7個月，現轉手帳面獲利82萬元，期內升值約24%。不過若扣除使費及裝修費用，估計實際獲利金額為20萬至30萬，平分至每位業主的利潤或更少。
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