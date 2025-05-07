代理758萬短炒北角城市花園　半年勁升逾1球　點解竟得15萬落袋？

二手市場再錄短炒獲利個案。北角城市花園一伙三房單位最新以758萬元沽出，呎價13,345元。原業主於去年11月買入單位，持貨僅半年，帳面快速獲利108萬元離場，賺幅約17%。



市場消息指，該單位為城市花園14座低層A室，實用面積568平方呎，三房間隔。原業主於去年11月買入單位後隨即推出放盤，最新獲新買家出價以758萬元承接，折合呎價13,345元。

資料顯示，屋苑上月曾錄得2宗同類成交，單位均屬實用面積568平方呎的三房單位，成交價由580萬至615萬元，呎價10,211元至10,827元。即是次單位造價較近期同類高出23%至31%。

北角城市花園。（黃金棋攝）

業主原打算用作自住、花費60萬翻新單位

據悉，原業主為區內的中小型代理老闆，其表示本身購入單位用作自住，只因家人不熟悉北角區才轉售單位。而且買入單位後亦花費了逾60萬元進行翻新，最終才能吸引新買家洽詢。

扣除使費料實際獲利15萬

原業主於去年11月中以650萬元購入單位，持貨半年轉手，帳面獲利108萬元，單位期内升值17%。若扣除使費及業主聲稱的60萬元裝修費，估計買賣成本達92.5萬元，估計原業主最終可實際獲利15.5萬元。