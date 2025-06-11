壽臣山Shouson Peak洋房1.24億沽　呎價4.2萬　售價創一手新低

豪宅新盤錄大額成交。新地（0016）旗下南區壽臣山Shouson Peak新近招標售出一伙四房洋房，成交價逾1.24億元，呎價約42,300元。是次單位售價創項目歷來最低成交。



成交記錄冊顯示，成交的單位為壽山村道17K號洋房，實用面積2,955平方呎，四套房間隔，外連640平方呎平台及568平方呎花園，設兩個停車位。單位以招標形式售出，成交價逾1.24億元，呎折合價約42,300元。

資料顯示，全盤推售至今沽出17伙洋房，成交價由1.24億至3.88億元，是次成交單位屬項目歷來售價最低的個案。

陳奕迅於2013年以2.31億購入洋房

項目過去不乏名人入市，當中包括著名歌星陳奕迅曾於2013年以2.31億元購入一幢19D號洋房，實用面積3,238平方呎，成交呎價71,426元。

著名歌星陳奕迅在2013年斥資2.31億港元購入壽臣山SHOUSON PEAK豪宅。（官網圖片）