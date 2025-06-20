資深投資者翁文通7000萬沽貝沙灣相連戶 內地客接貨
撰文：李煥好
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二手交投回暖，豪宅市場錄得矚目成交。港島南貝沙灣2期相連單位新近以7,000萬元連車位易手，呎價約26,758元。據悉，原業主為資深豪宅投資者翁文通或相關人士，早於2008年以約3,114萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約3,886萬元或約1.2倍。惟值得留意，該相連單位在2022年曾作內部轉讓，當時作價8,500萬元。
市場消息指，上述成交單位為貝沙灣2期3座高層A及B室相連戶，兩個單位已被打通，實用面積2,616平方呎，兩個單位原則屬三房套連工人房間隔，外望開揚海景。
業主現將該相連單位及兩個車位分拆出售，最新售價分別爲4,000萬及3,000萬元，呎價錄29,304及23,981元。
↓↓貝沙灣2期3座高層A及B室相連戶↓↓
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持貨9年帳賺1500萬 半年沽6物業套現逾億
據悉，單位原業主為資深豪宅投資者翁文通或相關人士，單位早於2008年以約3,114萬元購入上述單位。惟值得留意，該相連單位在2022年曾作內部轉讓，當時作價8,500萬元。
據了解，翁氏今年上半年接連沽出6個貝沙灣物業，合共套現逾1.5億元。
新買家料為內地客
至於新買家名義為汪才電（WANG CAIDIAN）及陳明新（CHEN MINGXIN），為普通話拼音買家，並且二人分別與肇慶市福加德控股有限公司總裁及其董事長同名，料為同一人。
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