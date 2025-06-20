日出康城SEA TO SKY海景3房1108萬蝕沽　上手持貨4年蒸發四分一

二手市場疲弱，將軍澳日出康城再錄蝕讓成交。最新SEA TO SKY 3座有高層三房套以1,108萬元沽出，轉手帳面蝕讓約397萬元，單位期內貶值約26%。



買家鍾情海景入市

中原地產高級分區營業經理何俊傑表示，是次成交為3座高層J室，實用面積爲797平方呎，屬三房套間隔，另設工人套房。原業主最初開價1,180萬元，經議價後以1,108萬元成交，呎價爲13,902元。

何俊傑指，新買家爲同區的升級換樓客，因單位座向西南方，可觀看海景，經議價後感到吸引，便決定入市自住。

日出康城SEA TO SKY。(資料圖片)

三年錄8成三房戶帳蝕離場

至於，原業主於2021年6月以1504.7萬元買入單位，持貨4年後轉手帳面蝕讓396.7萬元，單位貶值約26.4%。

根據過往記錄，在最近3年錄共約38宗三房二手成交，當中8成單位均屬帳面蝕讓。當中3座高層H室單位蝕幅最大，於本月18日以450萬元轉手成交，帳面貶值高達66%。