元朗本月二手交投95宗　蝶翠峰兩房429萬沽　長情業主廿年帳賺2倍

元朗區近日錄得最新二手樓成交，有代理預計隨着香港拆息持續回落，將會吸引更多買家加快入市。最新位於元朗蝶翠峰的兩房間隔，最近以429萬元成交，長情業主持貨20年，帳賺逾2倍。



外區客鍾情整潔單位 原業主獲利289萬

中原地產副區域營業經理王勤學表示，該7座中層C室單位，實用面積約501平方呎，原業主曾叫價435萬元，近日經議價後，以429萬元成交，成交呎價爲8,563元。至於新買家爲外區客，因單位裝修整潔，且景觀開揚，加上見近日樓市氣氛回暖，便快速入市。

據知，原業主於2005年7月以140萬元購入單位，單位持貨20年，帳面獲利289萬元，更升值2.1倍。

蝶翠峰位於元朗東南面。（資料圖片）

元朗區6月共錄95宗二手成交 舊樓帳面升幅3.9倍

據資料顯示，元朗區由本月至今，一共錄得約95宗二手買賣成交，當中位於合財街2號、樓齡約51年的富財樓，中層4室實用面積約462平方呎，於6月13日以280萬成交，實用呎價6,061元，帳面升值高達3.9倍。