免煩月月交租！內地女1.55萬租星凱．堤岸開放式　一炮過俾18.6萬

踏入租賃旺季，不少內地生積極尋覓心水租盤。火炭星凱．堤岸一伙開放式單位獲內地女學生垂青，最新以1.55萬元租出，並「一炮過」支付一年租金共18.6萬元。業主可享約3.7厘租金回報。



中原地產分區營業經理吳嘉權表示，上述租賃成交單位為火炭星凱．堤岸1座高層C室，單位實用面積228平方呎，採開放式間隔。據悉，單位原開價每月約1.6萬元，議價後以1.55萬元租出，呎租約68元。

租賃單位為火炭星凱．堤岸１座高層C室，單位實用面積228平方呎，採開放式間隔。（資料圖片）

預繳全年共18.6萬租金 租金回報約3.7厘

新買家為一名內地女學生，見單位環境舒適及高層開揚，間隔亦合用，即以先付一年租金形式租入單位自用，方便上學，合共預繳18.6萬元。

翻查資料，原業主於2024年以501萬元購入單位，是次租出單位可享約3.7厘租金回報。