年輕夫婦轉租為買兼追價13萬　擲493萬買雍雅軒　上手11年賺一成

二手市場疲弱，有年輕夫婦租客見近期息口下調且租金上升，決定轉租為買。不過由於未有等到葵涌雍雅軒心儀東南座向單位出現，於是決定退而求其次，擲493萬元買屋苑西北座向高層單位。至於原業主早已移民，並授權家人代辦賣樓一事。



退而求其次買另一座向單位

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為雍雅軒2座高層D室，實用面積468平方呎，座向西北，屬兩房間隔。單位曾用作收租用，惟原業主已移民，故以550萬元叫價放售，亦授權父親代辦售樓事宜。

至於，新買家為區內年輕夫婦租客，因眼見息口下調且租金上升，決定轉租為買。由於心儀屋苑座向東南單位，但深知如果等待合適單位出現，屆時樓價只會更高。於是決定退而求其次，還價480萬元買上述單位。

追價13萬至493萬成交

不過，許偉業表示，由於該單位銀行估價為530萬元，業主認為市場價應為508萬元。所以經一論議價後，買家終同意追價13萬至至493萬元成交單位，呎價10,534元。

至於，原業主2014年450萬購入，持貨至今11年，是次轉手帳面獲利43萬元，單位期內升值9.6%。