北角城市花園三房炒完再炒！7個月內兩度轉手　2個炒家共賺140萬

印花稅降低後，市場再次掀起短炒熱潮。北角城市花園一伙三房單位於半年內兩度轉手，兩次均獲利離場。當中單位最新一次成交以790萬元沽出，呎價13,908元。原業主於今年4月買入單位，帳面獲利32萬元離場，兩個月升值4%。



市場消息表示，上述單位為城市花園14座低層A室，實用面積568平方呎，屬三房間隔。原業主於今年4月以758萬元買入單位，隨後叫價830萬元放盤，近日獲新買家洽詢。最終單位經議價後以790萬元沽出，折合呎價13,908元。即持貨僅2個月帳面獲利32萬元，期内升值約4.2%。

7個月内兩度短炒、累計炒貴140萬

值得留意的是，單位的對上一個業主亦為炒家。該名炒家為區內地產代理，其於去年11月以650萬元買入單位後，再於今年4月以758萬元售予是次的原業主，買入5個月帳面大幅獲利108萬元，升幅約17%。最終原業主持有2個月後再次轉手。

即是次單位於7個月内歷經兩次轉手，兩次均為短炒獲利個案，累計帳面炒貴約140萬元，期内升值約22%。