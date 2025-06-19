將軍澳新都城兩房557萬沽　炒家今年二月入市　3個月帳賺33萬

市場近期氣氛回暖，短炒個案陸續增多。將軍澳新都城3期一伙兩房單位，最新以557萬元沽出，呎價約13,719元。原業主於今年2月買入單位，持貨短短3個月，帳面快速獲利33萬元離場，單位升值6%。



利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，上述單位為新都城3期4座中層B室，實用面積約406平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景觀。原業主3個月前買入單位後隨即叫價588萬元放盤，近日獲新買家洽詢。新買家為區內客，睇樓後滿意單位附企理裝修，可即買即住，最終還價以557萬元成交，累減31萬元，折合呎價約13,719元。

↓↓新都城3期4座中層B室↓↓

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三個月帳賺33萬

資料顯示，屋苑近期錄得約3宗同類成交，成交價由545萬元至558萬元不等，與是次單位造價相若；可見是次單位成交符合市價。

原業主於今年2月以約524萬元買入單位，持貨僅3個月轉手，帳面獲利約33萬元，單位期内升值6%。即使扣除稅務等使費，料原業主仍可實際獲利逾10萬元。