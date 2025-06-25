利嘉閣：四月份私宅落成量僅1610伙　創七個月新低

利嘉閣公佈地產研究報告，最新顯示今年4月份私人住宅落成量共有5個項目，合共1,610個單位落成，按月減少約兩成，屬七個月新低。同時間動工私人住宅則錄得193伙，按月則增加約八成。



4月份落成量減少約兩成 首季同期動工量則錄15年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署最新發表的月報顯示，2025年4月份全港共有5個項目，約1,610個私人單位落成，比上一個月減少19%，創七個月以來最低記錄。而由今年至四月份總累計約7,097伙私人住宅落成，較去年同期增加27%。

陳海潮表示，即使私宅動工量在低基數下按月增加八成，但實際上部分屋苑展開動工過程仍緩慢。根據最新資料，四月份共有2個私人住宅工程項目，合共193伙動工，較今年三月份增加79%，但今年首4個月的累計動工量則錄得870伙，較去年同期少76%，並創下15年同期新低。

圖一：屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量

（註：2025年數字截至4月底為止） （資料來源：屋宇署及利嘉閣地產研究部）

圖二：獲發佔用許可證的落成私宅單位統計

註：2025年全年數字乃差餉物業估價署初步估計數字 （資料來源：屋宇署及利嘉閣地產研究部）

長沙灣項目錄最大落成量 九龍區佔整體95%

根據資料顯示，今年四月份5個落成項目包括長沙灣「Belgravia Place I期」，涉714伙及油塘「親海駅II期」，涉658伙；之於234伙的大角咀「利奧坊．首隅」、2伙的深水灣道6號及2伙的何文田布力架街36A號會於期內竣工。

如按地區劃分，今年首四個月九龍區約有16個項目，約6,729個單位落成，佔整體比例94.8%；港島區則錄得5個項目，約368伙單位，佔整體約5.2%，而新界則沒有新項目落成。

動工項目方面，則包括中環伊利近街33至39號97伙，及堅尼地城西寧街(內地段9069號)96伙 ；而屋宇署亦修訂今年一月份動工項目，包括新增黃大仙飛鳳街31至45號195伙以及刪除九龍塘界限街121號2伙。

陳海潮：已達差估署預測量34% 預料可達相近數字

陳海潮指出，今年首季私宅落成量達到差估署全年預測20,862伙的34%，預計年內會有多個大型項目相繼取得入伙紙，加上其他中小型項目，估計今年落成量會位於2萬至2.1萬水平，可達到差估署預測相近數字。