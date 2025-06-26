馬鞍山雅濤居兩房550.8萬沽　持貨5年蝕四分一離場

馬鞍山區本月共錄得75宗二手成交，而雅濤居則佔2宗。當中該屋苑2房間隔單位，最近以550.8萬元成功易手，原業主持貨5年，帳面蝕讓約24%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該屋苑1座中層E室，實用面積約690平方呎，原業主本叫價約630萬元，經議價後便以550.98萬元易手成交，折合實用呎價爲11,404元。

2020年買入價728萬

他表示，新買家爲上車客，見單位間隔合用，且價錢亦合理，便考慮買入單位自住。原業主於2020年以728萬元購入該單位，持貨約5年後，帳面蝕讓達177.2萬元，單位貶值24.3%。

馬鞍山雅濤居。（圖片來源：中原地產）

據資料顯示，最近3年雅濤居的成交記錄裏，撇除上述兩宗本月成交，一共錄得31宗成交，大部份均在2023及2024年內進行，分別錄得9宗及15宗。而最大升幅記錄則於2022年12月發生，該屋苑2座高層C室，實用面積約698平方呎，以950萬元易手成交，是次折合實用呎價爲13,610元，單位升值245%。