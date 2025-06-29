持貨7年倒貼270萬　匯璽業主1132萬止蝕沽兩房、低市價一成

隨著樓價持續下跌，部分業主把握低息環境止蝕離場。南昌站上蓋的匯璽一伙兩房單位新近獲外區客垂青，以1,132萬元成交，呎價約21,112元，低市價一成。原業主持貨7年，帳面慘蝕270.1萬元或約19.2%。



香港置業分區董事鄭嘉龍表示，上述成交單位為匯璽3A座中層D室，實用面積約536平方呎，屬兩房間隔，望部分海景，據悉，單位以1,350萬元放盤，約1個月後獲外區首置客垂青。

↓↓匯璽3A座中層D室↓↓

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認為樓市見底斥1,132萬入市 附企理裝修

代理透露，買家認為近期息口回落，樓市或已見底，加上心儀物業位於港鐵上蓋，故睇樓1次後即拍板入市。雙方議價後以1,132萬元購入，實用呎價約21,112元，低市價約10%。據放盤相片可見，單位狀態良好，裝修企理，外望部分海景。

略高銀行估價最多2.8% 惟7年間貶值兩成

根據網上銀行估價，中銀對該物業的估值為1,101萬元，恒生銀行估值則為1,112萬元，意味著成交價較銀行估價高出最多2.8%。

資料顯示，原業主於2018年9月以約1,402.1萬元購入上述單位，持貨7年易手，帳面虧損約270.1萬元，單位貶值近兩成。