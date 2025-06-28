惡意唱衰香港不可容忍！ 亡羊補牢措拖及時　樓市曙光即將出現？

香港的言論自由非常珍貴，從不同角度看事情，結果可以完全不一樣。就如我們打開電視看新聞報導，總會看到香港經濟好的一面，比如經濟增長3.1%，大量資金湧入本港，香港財富中心資產管理快達到世界第一，IPO集資金額暫時領先全球，還有國際人才匯聚香港等等。有些人總是認為我們在刻意講好香港故事，其實非也，今天的香港的確魅力非凡，不然為何會有5名哈佛尖子轉來香港讀書？



然而從另一角度看事物，當你在網上平台觀看經濟和樓市資訊時，感覺又到了一個不同的世界。幾乎大多數的網主都在唱衰香港經濟，更離譜的是有些網主為了搏取流量，賺得更多金錢，捏造事實惡意攻擊他人，又自己製造幾十個戶口，自己點讚自己。有時候一天錄制幾條視頻，指名道姓肆意誹謗別人，已經到了嚴重失控的程度。試問一天幾條片，人又不在香港，能知道多少事情？全部是一知半解、段章取義的評述，可憐一些無知的觀眾，誤信其末日言論，輸了身家又丟掉了工作。言論自由並非可以惡意破壞別人聲譽，讓人造成財富損失。是時候出手制止這種不良歪風了，相信各方面很快會採取適當的行動。

地產股市升四成 末日博士枉徒然

可以唱衰香港的範疇，其實越來越小，面對金融股市越唱越好，末日博士們絞盡腦汁，都只能從樓市及零售飲食業來繼續落手，於是鋪天蓋地的唱跌言論充斥了整個網絡。高唱樓價大跌7成的退休教授，雖然次次都估錯，但他只是講了個人看法，沒有惡意攻擊他人，他有發表言論的自由；然而那些惡意唱衰香港，為了賺取流量而指名道姓誹謗他人的網主，一定會受到應有的懲罰。為什麼會受到懲罰呢？首先，為了個人私利惡意中傷他人，最終必將害人終害己，受到各方面大力反擊；其次，看錯市沽空股票和物業也將令自己蒙受重大經濟損失，君不見被受看淡的地產股，如恆地（00012）和新地（00016）兩三個月間股價升了近4成，挑戰1年新高，這象徵著甚麼呢？

萬物總是在循環，周而復始生生不息，當一個行業到了低谷，就會出現反彈。從2019年的社會動亂開始，再從2020年新冠疫情發展至今，香港經濟和樓市經歷6年的衝擊，也算是一個下跌周期的完結。隨著股市蓬勃發展，樓市也開始於谷底復甦，港府推出一些措施亡羊補牢，減少買樓印花稅，停售商業用地，以及計劃於7月中推出的酒店和商業樓宇更改為學生宿舍的先導計劃。此計劃在規劃、地政及建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，令大多數酒店或商廈毋須經任何規劃程序下，直接改裝成學生宿舍。筆者認為最大得益是供應過剩的乙級寫字樓，尤其是一些鄰近各大院校及具備生活設施的商廈，將會更加直接受惠。

本欄曾多次強調，影響樓市最關鍵的因素是利率走勢，近月來銀行同業拆息保持在0.6釐至0.9釐左右，對工商舖市場起了正面作用。雖然近日已扯高至0.9釐，還是屬於偏低水平，即工商物業供樓利息仍維持在2.5釐之內，都在健康水平。隨著措施不斷優化，翻越供應過剩的商業樓宇這座大山，樓市就會見到曙光。連向來看淡後市的摩根士丹利也轉為看好，下半年就會有更多大行跟著看好，新聞媒體和報章雜誌將越來越正面，一起看好香港前景，講好香港故事；只是網上這種非理性的唱衰香港言論較為頑固，畢竟破壞他人聲譽，損害別人資產的行為有網友喜歡，網主一方面要迎合部分網民幸災樂禍心態，另一方面又要博取流量賺錢維持生計，說起來既可惡又可憐。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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