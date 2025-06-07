中美衝突愈激烈 香港從中愈得益 擁中國特色 能否經歷一場復興？

相信大家仍然記憶猶新，關於這篇曾經引起轟動的撰文「我很痛心地說，香港已經玩完」。發表此言論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）日前忽然承認錯誤，並重新修正其看法，他表示，中美衝突愈演愈烈，香港反而可能從中受益，因為香港擁有中國通往國際金融重要窗口的獨特地位。如果從新評論，他會寫：「香港或許正經歷一場復興，因為它的中國特色，而非盡管有中國特色 （Hong Kong is experiencing maybe a revival because of its Chinese characteristics ，not in spite of it）」



羅奇表示「我們的損失，就是你們的收穫」，香港可能提升優勢的不僅在於金融領域，美國總統特朗普的政策，如取消中國學生簽證及對哈佛等精英大學的攻擊，也可能推動人才流向香港。此等新言論正是筆者一向的看法，從近年來香港金融市場的蓬勃和人才政策的成功，足以引證筆者的預測正確。我不責怪羅奇出爾反爾，倒是佩服他承認錯誤的勇氣。實事求是面對現實，互惠互利合作共贏才是正確的相處之道，相信更多正能量的報導對香港有利，香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色將更為顯著。

羅奇突改口風 機會多於威脅

香港的確正在復興之中，也將在實現偉大復興的中國夢中扮演重要的角色。君不見香港又在創造歷史嗎？IPO上市集資金額已達到世界第一，31萬高端人才獲批來港相信也是全球城市第一。「一國兩制」這個偉大發明正在發揮其超級特殊功能，國內甚至世界的優秀企業，不一定要選擇紐約、倫敦或新加坡上市，來香港上市不是更成功嗎？事實證明，香港擁有完善制度、人才濟濟、資金雄厚等優勢，加上努力發展高端科技產業、大力引進全球知名企業和全力促進旅遊產業發展等等，都足以讓香港更上一層樓。

大家可能會感到奇怪，為何去年羅奇發表「香港已經玩完」言論的時候，網上到處都有廣泛報導，甚至「加鹽加醋」踩多一腳，大唱香港從此墮落已沒得翻身，股市大跌樓市崩盤等等。可是近日羅奇的「香港並不玩完」的言論網上卻隻字不提，難道網上的評論家都不知道或沒看到？作為評論者，應當忠於事實，好就說好，壞也說壞，不要報喜不報憂，也別報憂不報喜，否則難以服眾，久而久之，讀者會愈來愈少。

唱淡成為主流 投資潛力珍貴

近日利好因素衆多，習近平主席終於和特朗普總統通電話了，相信兩國的緊張關係會有所緩和，對整個世界是好事，對香港自然也是好事。金融市場興旺不在話下，與其同被稱爲「孖公仔」的樓市又將如何？看近來的表現吧，新樓熱賣情況讓人感覺好像回到當年，開盤首日的銷量幾乎不是賣完，也會賣出7到8成，價格高低各有不同，但購買力不容置疑。就連被唱得一文不值的工商舖市場，也頻頻出現成交，你可以形容是業主看淡後市，平價急售，我也可說是春江水暖，用家在趁低吸納，靜待升值。

股樓巿場上升，向來是先由成交帶動，股市從1.6萬點升到近2.4萬點，離不開大幅提升的交投量。樓市方面，幾年來國際大都市房價幾乎上升了3到5成不等，近期連國內城市上海、廣州都出現搶購潮，顯然聰明的資金已經開始出動。香港樓價為什麼還在尋底，還沒有明顯回升跡象？我只能這樣回應，香港樓市是被唱衰的市場，長期唱淡的言論已經成為主流。不過，正正也是大量的唱淡言論在壓制著市場的正常成長，才顯得這個投資市場潛力的珍貴，那些冒著樓市崩潰入市的用家和投資者，其實是真正有眼光的實力派，不久的將來，大家會看到投資者的智慧。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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