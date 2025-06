中美衝突愈激烈 香港從中愈得益 擁中國特色 能否經歷一場復興？

相信大家仍然記憶猶新,關於這篇曾經引起轟動的撰文「我很痛心地說,香港已經玩完」。發表此言論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)日前忽然承認錯誤,並重新修正其看法,他表示,中美衝突愈演愈烈,香港反而可能從中受益,因為香港擁有中國通往國際金融重要窗口的獨特地位。如果從新評論,他會寫:「香港或許正經歷一場復興,因為它的中國特色,而非盡管有中國特色 (Hong Kong is experiencing maybe a revival because of its Chinese characteristics ,not in spite of it)」



羅奇表示「我們的損失,就是你們的收穫」,香港可能提升優勢的不僅在於金融領域,美國總統特朗普的政策,如取消中國學生簽證及對哈佛等精英大學的攻擊,也可能推動人才流向香港。此等新言論正是筆者一向的看法,從近年來香港金融市場的蓬勃和人才政策的成功,足以引證筆者的預測正確。我不責怪羅奇出爾反爾,倒是佩服他承認錯誤的勇氣。實事求是面對現實,互惠互利合作共贏才是正確的相處之道,相信更多正能量的報導對香港有利,香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色將更為顯著。

羅奇突改口風 機會多於威脅

香港的確正在復興之中,也將在實現偉大復興的中國夢中扮演重要的角色。君不見香港又在創造歷史嗎?IPO上市集資金額已達到世界第一,31萬高端人才獲批來港相信也是全球城市第一。「一國兩制」這個偉大發明正在發揮其超級特殊功能,國內甚至世界的優秀企業,不一定要選擇紐約、倫敦或新加坡上市,來香港上市不是更成功嗎?事實證明,香港擁有完善制度、人才濟濟、資金雄厚等優勢,加上努力發展高端科技產業、大力引進全球知名企業和全力促進旅遊產業發展等等,都足以讓香港更上一層樓。

大家可能會感到奇怪,為何去年羅奇發表「香港已經玩完」言論的時候,網上到處都有廣泛報導,甚至「加鹽加醋」踩多一腳,大唱香港從此墮落已沒得翻身,股市大跌樓市崩盤等等。可是近日羅奇的「香港並不玩完」的言論網上卻隻字不提,難道網上的評論家都不知道或沒看到?作為評論者,應當忠於事實,好就說好,壞也說壞,不要報喜不報憂,也別報憂不報喜,否則難以服眾,久而久之,讀者會愈來愈少。

唱淡成為主流 投資潛力珍貴

近日利好因素衆多,習近平主席終於和特朗普總統通電話了,相信兩國的緊張關係會有所緩和,對整個世界是好事,對香港自然也是好事。金融市場興旺不在話下,與其同被稱爲「孖公仔」的樓市又將如何?看近來的表現吧,新樓熱賣情況讓人感覺好像回到當年,開盤首日的銷量幾乎不是賣完,也會賣出7到8成,價格高低各有不同,但購買力不容置疑。就連被唱得一文不值的工商舖市場,也頻頻出現成交,你可以形容是業主看淡後市,平價急售,我也可說是春江水暖,用家在趁低吸納,靜待升值。

股樓巿場上升,向來是先由成交帶動,股市從1.6萬點升到近2.4萬點,離不開大幅提升的交投量。樓市方面,幾年來國際大都市房價幾乎上升了3到5成不等,近期連國內城市上海、廣州都出現搶購潮,顯然聰明的資金已經開始出動。香港樓價為什麼還在尋底,還沒有明顯回升跡象?我只能這樣回應,香港樓市是被唱衰的市場,長期唱淡的言論已經成為主流。不過,正正也是大量的唱淡言論在壓制著市場的正常成長,才顯得這個投資市場潛力的珍貴,那些冒著樓市崩潰入市的用家和投資者,其實是真正有眼光的實力派,不久的將來,大家會看到投資者的智慧。

【財經專欄】蔡志忠|亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年,擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等,業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。