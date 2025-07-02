內地生二人「夾份」租新寶城　一次過繳全年21萬租　回報高達13厘

踏入暑假租賃旺季，不少內地生加快入市步伐。將軍澳新寶城一伙兩房單位，新近獲兩名內地學生垂青，「夾份」繳付一年租金合共21萬元承租，每月租金1.75萬元。業主17年前以165萬元買入單位，現享13厘回報。



中原地產高級分行經理關偉豪表示，上述成交單位為新寶城2座低層C室，實用面積377平方呎，採兩房間隔，座向西北，望內園景。代理透露，單位原以1.8萬元放租，最新以1.75萬元租出，呎租46元。

↓↓新寶城2座低層C室↓↓

+ 1

「一炮過」 付全年21萬租金 業主享13厘回報

至於，新租客為兩名內地大學生，為盡快適應香港生活，又擔心下月開始缺盤令租盤選擇減少，因此加快租樓步伐，不惜一次過繳付一年租金21萬元承租，為入學做好準備。

據了解，業主早於2008年11月以165萬元購入單位，持貨近17年，現租出單位料租金回報高達13厘。