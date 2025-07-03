換樓客500萬沽綠楊新邨兩房　9年僅升值2%　扣完使費要倒貼！

二手市場疲軟，有業主即使持貨期較長亦獲利無幾。荃灣綠楊新邨一伙兩房單位，新近以500萬元成交，呎價11,086元。原業主早於9年前斥490萬元入市，帳面獲利約10萬元，升幅僅2%。但扣除約32萬元使費後，料買家暗蝕約22萬元。



世紀21營業董事林國輝表示，上述成交單位為綠楊新村B座低層02室，實用面積451平方呎，屬兩房兩廳間隔。據悉，原業主為用家，欲換樓而沽出單位套現。該單位終以500萬元成交，呎價11,086元。另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為481萬元，而中銀估價為505萬元，即單位於估價範圍內成交。

9年間帳賺10萬元 實蝕約22萬元

據了解，原業主於2016年8月以490萬元購入上址，持貨9年至今沽出，帳面獲利10萬元，期間單位輕微升值約3%。不過扣除稅款及佣金等約32萬元使費後，預計實際要蝕約22萬元。