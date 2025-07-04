遲買一個月多送天台？元朗溱柏特色戶298萬沽　竟與分層單位同價

二手成交持續。元朗溱柏一伙開放式天台特色單位，最新以298萬元成交，呎價9,900元。原業主早於12年前一手買入單位，仍需帳蝕約20萬元離場。值得留意的是，該成交價與屋苑上月一伙普通開放式單位的售價完全相同，意味著買家遲入市一個月，即可用分層單位的價錢，購得同屋苑的天台特色戶。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，上述成交單位為溱柏10座高層K室，實用面積301平方呎，屬開放式間隔，並連約262平方呎天台。據悉，業主叫價300萬元放售。單位新近獲上車客垂青，雙方議價後以298萬元成交，呎價9,900元。

↓↓溱柏10座高層K室景觀↓↓

單位景觀開揚，外望城市景。（代理提供）

特色戶平同普通分層戶 12年樓價蒸發6.1%

代理透露，這宗成交的特別之處在於其售價，與屋苑一個普通分層單位的近期成交價完全相同。涉及單位為同座高層H室，實用面積272平方呎，採開放式間隔，於上月底同樣以298萬元成交，呎價10,956元。

翻查資料，原業主於2013年12月以317.5萬元一手買入單位，持貨12年轉手，帳面蝕19.5萬元離場，單位期間貶值6.1%。

元朗區6月二手成交貼近高位

王勤學補充，元朗區6月共錄得133宗二手買賣成交，與5月137宗相若，貼近3月高位的141宗。踏入7月，樓市回暖勢頭持續，區內多個屋苑相繼錄得成交，暫時已錄得11宗二手買賣成交。