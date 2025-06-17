景樂集團結業　柴灣工廠遭銀主劈兩成拍賣！舊年低調散貨套現不果

開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團在6月初全線結業，拖欠員工逾千萬元。而集團相關人士持有的柴灣工廈物業最新淪為銀主盤，並開價950萬元推出拍賣。據悉，集團曾於去年開價1,190萬元推拍物業，即最新銀主開價較去年低出逾2成。



去年曾1190萬推拍 最主銀主開價降至950萬

忠誠拍賣顯示，涉及的物業為柴灣合明工廠大廈1字樓C室，實用面積4,236平方呎。物業為銀主盤，最新開價950萬元推出拍賣，折合呎價為2,243元。圖片可見，單位内已經斷電及佈有雜物，估計已經空置了一段時間。

↓↓柴灣合明工廠大廈1字樓C室↓↓

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去年曾低調放售同一單位、惟未獲承接而淪銀主

值得留意的是，單位由景樂集團董事周家敏及有關人士所持有，其於去年曾低調將單位叫價1,190萬元推出拍賣，惟當時未獲承接，套現失敗，最終於近期淪為銀主盤。

景樂集團早於2003年以718萬元以公司名義買入上述物業，去年曾將單位兩度抵押借貸，其後疑似陷入財困，無法償還債務，並遭銀主沒收單位。單位最新拍賣價較買入價帳面高出232萬元，樓價升值32%。

景樂集團行政總裁周驪莉（Anna Chau）。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

結業前一年大舉出售多項物業、套現9000萬

《香港01》早前亦發現以景樂集團總部地址登記的相關公司，在正式結業前過去一年多大舉出售物業（見表），套現近9,000萬元，帳面獲利逾4,000萬元，目前仍持有多間工廈及住宅等物業未出售。

集團本月全綫結業、員工早前求助指拖欠遣散費

開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，早前通知員工終止業務，有工會稱接獲逾百名員工求助，指遭拖欠遣散費、代通知金等。

景樂集團於1992年創立，為本地連鎖餐飲集團，高峰時期曾建立超過20個餐廳品牌，並開設超過30間主題餐廳。而旗下最知名的餐廳為位處赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），當中「帝樂」已開業約20年，兩間餐廳均於去年4月正式結業。