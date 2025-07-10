鰂魚涌太古城三房遺產貨900萬沽　長情業主持貨43年大升13倍

二手市場交投好轉，部分藍籌屋苑交投加快。十大屋苑之一的鰂魚涌太古城本月暫錄得約9宗買賣成交。當中富山閣有三房遺產貨，於近日以900萬元易手，長情業主持貨43年，帳面升值約838萬元或逾13倍。



買家見市況轉好接貨

美聯物業營業經理陳昌裕表示，單位爲富山閣高層G室，實用面積約684平方呎，屬三房間隔，單位屬遺產貨。單位最初叫價930萬元，經議價後減價30萬元，最終以900萬元沽出，呎價13,158元。據了解，該單位在議價前已獲新買家垂青，及後因見市況向好，決定入市承接。

43年帳面升值逾13倍

至於，原業主於1982年5月以62萬元買入上述單位，單位43年是次轉手帳面升值約838萬元，或13.5倍。

太古城富山閣。（資料圖片）