放盤一個月　鰂魚涌太古城三房835萬速沽　一年半時間輕微升值4%

市場氣氛好轉，部分藍籌屋苑交投加快。鰂魚涌太古城一伙三房單位最新以835萬元沽出，呎價約14,322元。原業主於一年半前買入，帳面獲利35萬元離場，輕微升值4%。不過若扣除使費計算，料實際需微蝕6萬元。



美聯物業分行區域經理吳肇基表示，該單位為太古城寶安閣低層G室，實用面積約583平方呎，兩房間隔。原業主於上月才叫價850萬元放盤，放盤僅一個月即獲買家洽詢。據悉，新買家已睇樓多時，因見單位景觀及間隔合符其住屋要求，故即時還價。最終單位以835萬元沽出，折合呎價約14,322元。

持貨一年半升值4%

代理指，太古城本月已錄得3宗二手買賣個案，近期二手平均呎價為13,623元，可見是次單位呎價輕微高出5%，價格理想。

原業主於2023年12月以約800萬元購入單位，持貨1年半，是次轉手帳面獲利35萬元，單位期内升值逾4%。若扣除印花稅等使費計算，料業主實際需微蝕6萬元離場。