區內客1018萬入市沙田新城市廣場、呎價1.57萬　持貨6年僅賺1.8%

在一手帶動下，整體交投暢旺，沙田新城市廣場三房連套房單位，以1,018萬元易手成交，原業主持貨約6年，最後獲利18萬元離場，單位僅升值1.8%。



新買家因位置方便而入市

中原地產分區營業經理周偉航表示，單位爲3座中層F室，實用面積約648平方呎，屬三房連套房間隔。原業主最初開價約1,060萬元，經議價後以1,018萬元成交，平均呎價爲15,710元。

據了解，該新買家爲區內客，見屋苑位置方便，且單位的質素亦較高，而少有放盤，便買入單位自住。原業主於2019年以1,000萬元購入單位，持貨約6年後，帳面獲利約18萬元，單位升值約1.8%

銀行估價介乎916萬至932萬

根據匯豐及中銀估值資料顯示，該單位現時估值分別約916萬及932萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約11.1%至9.2%。

沙田新城市廣場3期位於白鶴汀街和沙田正街交界，距離沙田港鐵站約8分鐘路程。（資料圖片）