將軍澳天晉一房放盤2個月　「蝕讓價」640萬沽　上手6年輸15%

將軍澳再有二手樓蝕讓成交，最新有將軍澳天晉一房業主急沽貨，最初以「蝕讓價」650萬元放盤，兩個月後終以640萬元沽出，上手持貨6年終帳面要輸一成半離場。



香港置業分行營業經理曾梅芳表示，是次成交為將軍澳天晉3A期3B座高層D室，實用面積約355平方呎，屬一房間隔，向西望開揚景。單位最初以「蝕讓價」650萬元叫價放盤，約2個月後獲洽購，雙方經議價後以640萬元沽出，呎價約18,028元，較市價高約2%。

持貨6年帳面蝕讓120萬

至於，新買家為外區首置客，鍾情單位向西光線充足，故睇樓1次即決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為663萬元，而恒生估價則為662萬元。即最新成交價較估價低3.5%。

至於，原業主於2019年6月以約760萬元購入上述單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓120萬元，單位期內貶值15.8%。