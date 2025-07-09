地產代理「夾錢」炒馬鞍山迎海兩房　半年帳賺108萬　分賺呢個數

二手氣氛回暖，有地產代理入市炒樓。馬鞍山迎海．星灣一伙兩房單位最新以608萬元沽出，呎價11,625元。原業主持貨僅3個多月，帳面大幅獲利108萬元離場，期間炒貴21.6%。不過由於單位由數名地產代理投資者合資買入，估計扣除使費後每名業主實際利潤約21.4萬元。



4名地產代理業主平分百萬利潤、每位袋逾20萬

市場消息透露，該單位為迎海．星灣19座低層F室，實用面積523平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價620萬元放盤，上月獲買家議價後以608萬元沽出，減價12萬元或約2%，呎價11,625元。

另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為679萬元，而中銀估價690萬元，即該物業最新成交價較估價賣平約10.5%至11.9%。

↓↓迎海．星灣19座低層F室↓↓

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500萬低位買入、呎價不足1萬 每位代理實賺約21.4萬

據悉，上述單位由四名前線地產代理於今年1月份一同合資買入，當時作價500萬元，呎價僅9,560元，創屋苑11年來成交呎價低位，低市價逾一成。放盤相片可見，單位狀態新淨，附企理裝修。

值得留意，四名代理持貨不足6個月，現沽出帳面大賺108萬元或21.6%。但若計及稅款及佣金等使費，料實賺約85.7萬元，平分至每位代理約獲得21.4萬元。