換樓客「先買後賣」 328萬沽慈雲山慈愛苑兩房 創今年低位
撰文：李明珠
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市場交投活躍，部分業主加快換樓步伐。慈雲山慈愛苑一伙兩房單位最新以328萬元未補地價沽出，呎價約8,180元，屬屋苑今年新低。原業主早於1997年一手買入單位，持貨28年張面大賺約233萬元，單位升值2.5倍。
富誠地產陳駿明表示，該單位為慈愛苑F座高層5室，實用面積401平方呎，原則兩房間隔，坐向東南望開揚景。據悉，原業主有意換樓，早前已在外區置業，因此近日決定「先買後賣」以貼市價350萬元未補地價放盤，一星期内即獲買家洽購，最終經雙方議價後以328萬元成交，折合呎價約8,180元。
造價創今年新低
資料顯示，慈愛苑今年暫錄約11宗二手成交，而是次單位造價則屬今年新低。
至於，原業主為一手業主，早於1997年以約94.4萬元未補地價購入，持貨至今約28年，是次沽貨帳面獲利233.6萬元，單位期内升值2.5倍。
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