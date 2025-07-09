上手業主歷史低價蝕賣將軍澳MALIBU 炒家撈底、3個月大賺三成
撰文：李明珠
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半新盤單位近年樓價下挫，部分投資者趁機撈底，成功短炒獲利。將軍澳日出康城MALIBU一伙兩房單位新近以630萬元沽出，呎價13,725元。原業主為一名炒家，持貨僅3個月，帳面快速獲利140萬元離場，樓價升值近3成，料為近期區內短炒獲利幅度最高的成交。
市場消息表示，上述單位為MALIBU 2B座高層E室，實用459平方呎，兩房連開放式廚房間隔。據悉，原業主為一名炒家，於今年4月買入單位，當時的買入成交價為屋苑新低價，購入後隨即將單位放盤，叫價670萬元。最終近日成功獲買家議價至630萬元承接，折合呎價13,725元。
上一手業主以屋苑新低價出售
代理指，單位的再對上一手業主為外籍人士，2018年時曾以705.4萬元一手購入單位，直至今年以遠低於市價售予一名炒家，當時需要帳面蝕讓215.4萬元或約31%，更創屋苑新低價。
炒家持貨3個月大賺140萬
該名接貨炒家於今年4月以490萬元購入單位，持貨約3個月再以630萬元轉手，帳面快速獲利140萬元，期内急速升值約29%，料為近期區內短炒獲利幅度最高成交。即使扣除稅務等使費，料業主仍能大賺118萬元離場。
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