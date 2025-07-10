機組人員棄租做業主　擲618萬購東堤灣畔兩房　08年海嘯貨升1.7倍

近期租升價跌，加上拆息回落，部分用家轉租為買。東涌東堤灣畔一伙兩房單位獲一名機組人員垂青，並斥618萬元承接單位，呎價10,181元。原業主2008年金融風暴期間買入單位，持貨約17年，帳面勁賺388萬元或約1.7倍。



中原地產分行客戶經理梁善晴表示，上述成交單位為東堤灣畔6座高層C室，實用面積607平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主原叫價630萬元，放盤約兩個月後獲買家垂青，雙方議價後，業主終減價12萬元，以618萬元沽出單位，呎價10,181元。

↓↓東堤灣畔6座高層C室↓↓

趁低息「租轉買」 同類單位四個月微升1.3%

代理透露，該買家為一名機組人員，眼見樓價已大幅回落，租金仍節節上升，加上最近拆息已回落至低水平，亦見有「供平過租」的情況，因此決定轉租為買。據放盤相片可見，單位狀態良好，附企理裝修，外望開揚景緻。

另外，參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位同為東堤灣畔2期6座高層C室，面積間隔及座向相同，於今年3月底以610萬元成交，呎價10,049元。換言之，該類單位的樓價在不足四個月期間，微升約1.3%。

08年海嘯貨升值1.7倍

至於原業主於2008年底金融風暴期間，以230萬元買入單位，持貨約17年，帳面獲利388萬元，單位升值約1.7倍。