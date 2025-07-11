六年前3300萬買入 上環鴨巴甸街舖價跌至1100萬沽 狂蝕七成
撰文：李健民
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中西區商業舖位傳出沽售消息，上環鴨巴甸街金豪大廈商舖，最近以1,100萬售出，原業主持貨6年，終以蝕2,200萬元離場，帳面大蝕67%。
市場消息指，該舖位爲上環鴨巴甸街41至49號金豪大廈高層地下1號舖，建築面積約1,015平方呎，另設約452平方呎天井位。原業主曾於今年初打算以2,200萬元放售，六月初下調價格至1,300萬元，最終以1,100萬元成交，半年內減五成，平均呎價約10,837元。
舖位附近爲PMQ原創方，現時租客爲一間酒吧，每月以4.8萬元租用該處，業主可享5.2厘租金回報。
原業主持貨6年蝕2200萬
原業主曾於2019年以3,300萬元購入舖位，持貨近6年後，帳面蝕讓2,200萬元，舖位貶值67%。
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