嘉里元朗朗日峰周四首輪價單開賣60伙

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」周六（12日）原價加推30伙後，周日上載銷售安排，首兩批共60伙將於本周四（17日）以價單形式展開首輪銷售。



朗日峰周六加推2號價單，提供30伙，實用面積由278至393平方呎，包括10伙1房及20伙2房單位，定價由456.5萬至616.4萬元，呎價由13,601至17,791元，扣減最高18%折扣後，折實價由374.3萬至505.4萬元，折實呎價由11,152至14,589元。

2號價單折實價最低的單位為2樓D室，實用面積278平方呎，一房間隔，折實後呎價約13,465元；折實呎價最低單位則為2樓A室，實用面積393平方呎，兩房間隔，折實總價438.3萬元。

項目於本周三中午截止登記，每名準買家最多可入4票，最多可選購4個單位。發展商周日透露，項目由上周五中午12時起開放示範單位，至昨日下午6時為止，錄得逾1,500人參觀。

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」參觀情況。