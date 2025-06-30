已故舖王鄧成波疑欠物業貸款被申破產　兩子作為遺產代理人受牽連

已故舖王鄧成波家族早前一再把旗下物業出售，部份更淪為銀主盤。日前鄧疑因拖欠物業貸款，上周遭一物業信貸公司入稟高等法院申請鄧破產，由於鄧已死，他的兩名兒子鄧耀文及鄧耀昇作為遺產代理人被列為其代表。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年9月30日進行聆訊。



鄧成波於2021年逝世，他的家族近年多番出售其名下物業，金額逾140億元。

舖王鄧成波兒子鄧耀昇是鄧成波的遺產代理人之一。（資料圖片）

「舖王」鄧成波曾於2018年曾斥資約3億元購入佐敦偉晴街14至42號偉晴閣地下1至3、5至6號舖及1樓等多舖，是他眾多物業的一部份。（Google街景）

呈請人為靄華物業信貸有限公司，被呈請破產者為已故舖王鄧成波（由其兩名兒子暨遺產代理人鄧耀文及鄧耀昇代表）。

案件編號：HCB5008/2025