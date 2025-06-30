已故舖王鄧成波疑欠物業貸款被申破產 兩子作為遺產代理人受牽連
撰文：陳蓉
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已故舖王鄧成波家族早前一再把旗下物業出售，部份更淪為銀主盤。日前鄧疑因拖欠物業貸款，上周遭一物業信貸公司入稟高等法院申請鄧破產，由於鄧已死，他的兩名兒子鄧耀文及鄧耀昇作為遺產代理人被列為其代表。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年9月30日進行聆訊。
呈請人為靄華物業信貸有限公司，被呈請破產者為已故舖王鄧成波（由其兩名兒子暨遺產代理人鄧耀文及鄧耀昇代表）。
案件編號：HCB5008/2025
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