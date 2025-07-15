本地藥房逾百萬租英皇羅素街巨舖　較10年前高峰租金大跌逾8成

核心區舖位租務加快，英皇國際（0163）旗下銅鑼灣羅素街四層全幢舖位，新近獲本地藥房以逾百萬元租用，新租金較10年前獲意大利內衣品牌的月租750萬元大幅跌逾8成。



據市場消息指，是次租賃成交為羅素街22至24號全幢舖位，新近獲本地藥房「譽城」以逾百萬元租用，目前舖外有圍板裝修且貼上藥房名字，料是次為擴充之用。

10年前曾由意大利內衣品牌750萬租用

翻查資料顯示，上述全幢舖位物業位於羅素街22至24號，由英皇持有，地下至4樓涉及總面積8,740平方呎，位置面向時代廣場。該物業在2015年獲意大利高檔內衣品牌LA PERLA以每月約750萬元承租，租約期5年，當時呎租高達858元。其後再以約500萬元續租，不過在2020年疫情時決定遷出。

英皇曾開設「0 e：ffect」概念店

此外，慶祝英皇娛樂成立25周年，業主在去年中把述全幢舖位開設了期間限定的「0 e：ffect」概念店以提供專屬體驗，當時每層均設有特別主題，如地下門外的「音樂直播專區」靈感來自日韓的可視廣播，在開Live的同時亦能與粉絲及行人互動，觀眾除了收看網上直播等。

另外曾在2022年以短租形式各思捷環球旗下的ESPRIT出租3個月。