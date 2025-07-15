錦上路柏瓏昨單日連沽18伙　兩期現樓推售累沽105伙、套近10億

由信和置業(0083)、嘉華國際(0173)及中國海外發展(0688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，昨日以招標形式出售18伙，當中有10伙爲三房或以上單位，平均成交價逾1,150萬元；其餘8伙爲二房單位，平均成交價逾783萬元。



在最新招標出售的18伙單位中，最高成交價的單位爲II期8座9樓A3室，實用面積約832平方呎，屬3房連儲物房及工作室間隔，成交價約1,295萬元，呎價爲15,575元。

而成交呎價最高的單位爲II期5座6樓A2室，實用面積約479平方呎，屬兩房間隔，成交價約813.5萬元，呎價爲16,984元。

田兆源：兩期現樓推售105伙、套現近10億

信和置業執行董事田兆源表示，柏瓏I期及II期以於上月底開放現樓示範單位，至今已錄得逾3,500組客人參觀。項目已現樓形式推售至今兩週半，已沽出105伙，共套現約9.6億，當中有39伙爲三房或以上單位，平均成交價爲1,246萬元。

據了解，大部份大單位買家爲九龍客，鍾情柏瓏擁有逾千伙的低密度住宅屋苑，且鄰近港鐵錦上路站，方便買家入市大單位自住，顯示換樓鍵現以啓動。