排隊買樓變跳崖　柏瓏5日累撻99伙　金管局出手救亡都嘥氣?｜燈神

一手市場近期表現回暖，睇返地產代理行的數據，6月份一手成交約1,510宗，已經連續5個月錄得過逾千宗新盤成交。不過有人歡喜有人愁，位於錦上路站新盤柏瓏近期鬧得熱烘烘，原因唔係因為佢賣得有幾平，而係柏瓏呢個盤近期不斷錄得有買家要「壯士斷臂」撻訂離場。



樓盤在5個工作天（6月17至20日、7月2日）已經錄得99個撻訂單位，當中不少買家在樓花期用咗「建築期付款計劃」入市，但隨着樓價在過去3年經跌咗兩成半有多，不少買家最後不單係「竹籃打水一場空」，更要損手爛腳離場。



全盤逾1500伙 放寬限聚後推盤進取

燈神睇返資料發現，錦上路站柏瓏係細分兩期發展合共提供1,520伙，並在2022年5月政府放寬限聚令時推出。當時發展商至少先後分咗四輪大型銷售，而每輪都推出接近300至400個單位，當中柏瓏二期首輪銷售更加推出428伙，對比起而家發展商「擠牙膏式」推盤，當時推售數字可以話係十分進取。

吸引MIRROR成員睇樓

最後柏瓏在每輪的銷售亦成功沽出逾九成單位，或成功沽清，當時熾熱情程度更吸引MIRROR成員柳應廷（Jer）現身參觀示範單位及售樓廠，當時佢更表示有意入市係想父母住得好啲。不過Jer唔知係咪抽唔中頭籌定有其他原因，最後都是無入市。

銷售當日人山人海 驚動警察出動提醒保持社交距離

個盤咁熱鬧，燈神當年梗係有係樓盤銷售當日去現場望下，當年雖然正值疫情但亦無阻一眾市民買樓的決心。 樓盤係首輪銷售當日早上8點幾，已經有過百名準買家做好防疫措施兼戴好口罩排隊等候入場。

當時第一條隊靠近帝國中心，另一邊則靠近麼地道花園。去到接近中午時排隊人龍已經係於尖沙咀中心內繞了一圈，當時更驚動警察出動提醒市民要注意保持社交距離。

樓花期樓價急跌兩成半 買家借高成數按揭即變負資產

市民踴躍入市、發展商積極推盤，加快樓市發展就梗係令人開心啦，但事實上經濟環境不爭氣拖累樓價向下。燈神留意到柏瓏在2022年5月初首輪銷售時，當時中原城市領先指數CCL約181.25點，但比較3年後即係今年6月初的135.57點，中原城市領先指數CCL已經在3年間急插超過25.5%。

換言之，當年買入單位的買家，在未收樓的情況下，樓價已經跌咗兩成半有多。如果買家承做樓價8成的高成數按揭，即係單位未入伙、住都未住過，就已經變成咗負資產。

金管局2024年底放寬按揭救亡 冀減少撻訂

而事實上金管局係面對樓市3年內急插超過兩成半的情況下，亦在2024年12月急急出招救亡。向銀行發出指引，建議容許放寬最高按揭貸款成數至8成，以及「供款與入息比率」上限，期望以靈活方式協助在2021至2023年間，以「建築期付款計劃」買入樓花的買家完成物業交易。

從而減少呢類買家因為樓價下跌，而遇到物業估價低於成交價的情況，希望可以減少出現大規模撻訂，即係呢個變相為用「建築期付款計劃」買咗柏瓏的買家提供一個保護傘。

柏瓏累撻99伙 發展商殺訂袋袋平安8474萬

不過幻想總是美好，但是現實終究很殘酷。即使金管局出到聲希望銀行可以出手幫助呢批買家，但柏瓏第一期及第二期係6月17至20日，以及7月2日，合共5個工作天錄得99伙撻訂個案，佔全盤1,520伙的6.5%。

今批撻訂單位涉及樓價近8.5億元，如今撻訂離場，發展商至少殺訂一成樓價，即係可以袋袋平安8,474萬元。當中最貴一伙10座10樓A3室，實用面積758平方呎，屬三房間隔，於2023年2月以1,451.12萬元售出，當時呎價19,144元，即買家大約損失145萬元的訂金。

燈神又再細睇返成交紀錄冊，發現呢批買家絕大部份都係用咗「建築期付款計劃」，估計係因為樓花期期間樓價下跌，造成估價不足，最終無法上會要撻訂收場。

重售單位跌價近兩成 發展商可追差價

期後發展商更是以招標方式重推部分撻訂單位，當中燈神見到7座19樓B7單位，一伙實用面積455平方呎的兩房單位，最新以692.7萬元重新沽出，造價較2022年5月以854.2萬元賣出時，跌價近兩成。而發展商係可以基於合約精神下，有權要求撻訂買家履約或補回差價。

買「磚頭」保值 柏瓏買家：自己唔買好似唔抵

事隔3年，燈神回想當時有買家係買咗柏瓏之後好開心咁同記者講，「咁多人揀自己唔買好似唔抵」，又話「磚頭」保值諗太多就會錯失入市時機。

但事實係，而家樓市係2021年歷史高位下挫近三成，市場又不斷傳出盤撻訂個案，更加有其他發展商揚言要追撻訂買家差價。最後燈神都只能係到祝各位用「建築期付款計劃」買咗柏瓏的買家好運，希望唔好搞到又被人殺訂，又被人追差價。