杏花邨兩房山景戶獲575萬沽　原業主持貨3年　僅輕微獲利36萬

樓市持續向好，上車客入市態度逐漸積極。柴灣杏花邨兩房間隔單位，最近以575萬元易手，原業主持貨3年，帳面僅獲利約36萬元，僅升值7%。據了解買家鍾情交通方便而入市。



美聯物業助理營業董事李聖智表示，上述成交單位爲第16座低層8室，實用面積約475平方呎，屬兩房方廳戶型。原業主以市價575萬元沽出單位，實用呎價爲12,105元。

因交通方便而入市 銀行估價介乎531萬及552萬

李聖智指出，新買家爲外區客，認爲原業主叫價合理，而且交通方便，加上隨着市道向好，新買家加快拍板，承接上述單位。根據匯豐及中銀的物業估價數據顯示，該單位現時估值分別約531萬及552萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約4.2%至8.3%。

原業主於2022年12月以539萬元購入單位，持貨僅3年，帳面獲利約36萬元，或升值約7%。

↓↓杏花邨第16座低層8室單位↓↓

再上一手業主於2018年買入 持貨5年蝕逾兩成

根據過往成交資料顯示，該單位再上一手業主於2018年3月以680萬買入單位，持貨約5年後以539萬元轉手，即當時已帳面蝕讓141萬元，單位貶值約21%，呎價亦由14,316元減至11,347元。而目前單位最新成交價為575萬元，反映單位價格由低位回升。