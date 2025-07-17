區內客1298萬買海之戀三房 上手持貨8年升值6%
撰文：李健民
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位於港鐵荃灣西站上蓋項目的海之戀錄得新成交，該屋苑三房單位，最近以1,298萬轉手沽出，原業主僅獲利約74.2萬元，升幅達6%。據了解，新買家因單位可望汀九橋而入市該屋苑。
利嘉閣地產聯席董事周煇宏稱，該單位爲三期9座高層E室，實用面積爲761平方呎，屬三房一套連儲物房間隔。原業主最初開價1,300萬元，經議價後最終以1,298萬元成交，實用呎價爲17,057元。
因可望汀九橋景而入市 單位僅升值6%
周煇宏指，新買家爲區內客，見單位保養新淨，空間亦較闊落，加上景觀優美，可望汀九橋遠景，便決定買入。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約1,294萬及1,295萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約0.23%至0.31%。
原業主於2017年以約1,223.8萬元買入單位，持貨約8年後，是次轉手僅帳面獲利74.2萬，單位升值約6%.
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