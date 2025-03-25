荃灣海之戀四房「無樓睇」放盤3年　獲換樓客2300萬承接、終蝕4球

樓市氣氛升溫，部分放盤多年的單位成功獲承接。荃灣海之戀‧愛炫美一伙四房單位，於放盤近3年後終以2,300萬元沽出，呎價18,399元。原業主於7年前一手買入單位，帳面勁蝕419萬元離場，單位貶值16%。



中原地產市務經理凌活忠表示，該單位為海之戀‧愛炫美5A座高層A室成交，實用面積1,162平方呎，四房套房連儲物房間隔，向西南，享汀九橋全海景。

據悉，原業主早於2022年6月放盤，當時開價2,500萬元，由於單位一直有租約，所以不設睇樓，結果放盤接近3年仍未獲承接。直至去年底業主決定下調叫價至2,300萬元後，近日獲新買家洽詢。

同區換樓客驚樓價回升、參觀同類單位後入市

新買家為同區換樓客，見最近樓市明顯回暖，驚樓價掉頭回升，加上參觀屋苑同類單位後，覺得景觀十分吸引，遂於無睇樓的情況下議價入市，最終成功議價以2,138萬元成交，折合呎價18,399元。

代理指，是次單位成交符合市價。原業主於2018年4月以2,557萬元一手買入單位，持貨約7年，現沽貨帳面蝕讓419萬元，單位期内貶值16%。