荃灣海之戀四房「無樓睇」放盤3年 獲換樓客2300萬承接、終蝕4球
撰文：李明珠
出版：更新：
樓市氣氛升溫，部分放盤多年的單位成功獲承接。荃灣海之戀‧愛炫美一伙四房單位，於放盤近3年後終以2,300萬元沽出，呎價18,399元。原業主於7年前一手買入單位，帳面勁蝕419萬元離場，單位貶值16%。
中原地產市務經理凌活忠表示，該單位為海之戀‧愛炫美5A座高層A室成交，實用面積1,162平方呎，四房套房連儲物房間隔，向西南，享汀九橋全海景。
據悉，原業主早於2022年6月放盤，當時開價2,500萬元，由於單位一直有租約，所以不設睇樓，結果放盤接近3年仍未獲承接。直至去年底業主決定下調叫價至2,300萬元後，近日獲新買家洽詢。
同區換樓客驚樓價回升、參觀同類單位後入市
新買家為同區換樓客，見最近樓市明顯回暖，驚樓價掉頭回升，加上參觀屋苑同類單位後，覺得景觀十分吸引，遂於無睇樓的情況下議價入市，最終成功議價以2,138萬元成交，折合呎價18,399元。
代理指，是次單位成交符合市價。原業主於2018年4月以2,557萬元一手買入單位，持貨約7年，現沽貨帳面蝕讓419萬元，單位期内貶值16%。
專才客料樓市觸底「撈底」上車 370萬購薈朗開放式戶 9年蝕一成離島八百呎兩房200萬推拍 呎價2500元有找 客廳直望無敵海景内地專才1060萬買西半山一房 業主一手買入12年、仍帳蝕兩成君臨天下矚目凶宅同層撻訂！買家5個月縮沙棄購 寧蝕155萬訂金走二手居屋蝕讓！將軍澳景明苑兩房312.8萬沽 十年貶值約9%平價新盤掀炒風 元朗尚柏三日連錄3宗短炒 一房5個月賣貴14萬