區内業主買樓俾家人住　860萬入市荃灣海之戀兩房　上手8年蝕半球

近期利好因素增加，買家加快入市步伐。荃灣海之戀‧愛炫美一伙兩房單位，最新以860萬元沽出，呎價16,226元。原業主於2017年一手買入單位，帳面需蝕讓58萬元離場，單位貶值6.3%。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，該單位為海之戀‧愛炫美2B座高層A室，實用面積530平方呎，兩房間隔，向東南，享海景。單位最初叫價990萬元放盤，近日獲新買家洽詢。據悉，買家為同區業主，有意買一間予家人居住。過去一年曾參觀過多個九龍區及新界區新盤，亦有比較荃灣區内的二手屋苑，最終心儀海之戀位於鐵路站頂，又連接多個大型商場，於拍板議價以860萬元承接，折合呎價16,226元。

一手買入8年帳蝕58萬

代理指，是次單位成交符合市價，而同類單位市價則介乎850萬870萬元。另外近期樓市氣氛改善，一手新盤熱賣，推動二手交投亦加快，荃灣區本月累錄約30宗二手成交。

原業主於2017年7月以918萬元一手購入單位，持貨8年是次沽出帳面蝕讓58萬元，單位期内貶值約6.3%。