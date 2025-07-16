中港貿易商大蝕50%　觀塘臨海甲廈全層6750萬沽　呎價僅5611元

寫字樓價格大幅下挫，東九龍商廈市場出現大蝕讓個案。市場消息透露，觀塘臨海甲廈宏基資本大廈有低層全層戶以6,750萬元沽出，成交呎價僅約5,611元。值得留意，原業主從事中港貿易，2021年買入價高達1.35億元，即帳面大蝕讓50%，樓價腰斬一半。



上述成交個案為觀塘臨海甲廈宏基資本大廈9樓全層單位，面積12,029平方呎，最新連同4個車位以6,750萬元沽出，成交呎價5,611元。

2021年連4個車位買入價1.35億

翻查資料，原業主從事中港貿易，於2021年4月份以1.25億元買入上述9樓全層單位，其後再以合共1,000萬元買入同廈4個車位，即當時總買入價高達1.35億元。

宏基資本大廈。（張浩維攝）

兩度蝕讓、較高峰期累挫57%

此外，值得留意上述蝕讓個案已是該單位第二次蝕讓，該單位再對上一個業主為第一集團，市傳於2018年底透過公司轉讓形式買入，有指當時作價共約1.56億元，即2021年第一集團帳面虧損2,100萬元或13.5%。

而以最新成交價6,750萬元計算，單位最新作價較2018年高峰期買入價1.56億元，帳面累挫約57%。